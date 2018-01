Anno nuovo viabilità vecchia: un incidente manda il traffico in tilt

di Alberto Comisso

PORDENONE - Anno nuovo, stessi problemi. In particolare quelli di una viabilità che andrebbe rivista in più punti - e in fretta - tanto da evitare lunghe code quando si verificano incidenti, anche di lieve entità, o si tratta di eseguire lavori sulla sede stradale. Anche semplici asfaltature. E poi c'è il discorso, soprattutto lungo la Pontebbana, legato alla presenza (ancora) di troppi incroci regolati da impianti semaforici. Se sulla mole del traffico, in aumento rispetto agli ultimi anni e quindi sinonimo di una ripresa (anche se ancora debole) economica, non è possibile intervenire, allora è necessario studiare strategie efficaci che rendano più fluida la viabilità stessa. Percorrere la ss13, sia da Udine verso Pordenone che viceversa, è senza dubbio, in determinati giorni e fasce orarie, un'impresa che richiede tempo e soprattutto pazienza. A camionisti ed automobilisti non resta che sperare tutto fili per il meglio e che quindi non ci siano intoppi che ne rallentino la marcia.Ieri mattina, a causa di un incidente che ha coinvolto tre macchine, il cavalcavia di via Aquileia, di fronte al centro commerciale Meduna, è rimasto chiuso per due ore e traffico rallentato fino a Casarsa. Questo per permettere alla polizia locale di effettuare i rilievi del sinistro e ai mezzi di soccorso di poter intervenire con la massima sicurezza e celerità. Tutti i mezzi, dunque, sono stati obbligati a percorrere la rotatoria sottostante. Erano le 7.20 circa quando si è verificato l'incidente...