PORCIA - Incidente questa mattina, martedì 8 agosto, in via Cartiera a Porcia, dove un pedone è stato investito. L'impatto tra il mezzo e la persona urtata è avvenuto nei pressi di un attraversamento pedonale. Sul posto l'ambulanza che sta prestanto le prime cure, in arrivo l'elisoccorso.

+++ Notizia in aggiornamento +++