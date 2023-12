Porcia. Scontro frontale fra due auto lungo la A28 direzione Portogruaro: due persone ferite, una è grave

FONTANAFREDDA/PORCIA (PORDENONE) - Incidente stradale questa sera, 29 dicembre 2023, lungo la A28 nel tratto compreso tra Fontanafredda e Porcia, in direzione Portogruaro. Due persone sono rimaste ferite: una è in condizioni gravi.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale. Le due persone sono state prese in carico dal personale medico infermieristico e trasportate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone, una in codice rosso e una in codice giallo.

Sono arrivate sul posto due ambulanze provenienti da Pordenone.

Sul posto anche il personale dell'autostrada con il coordinamento del Coa/Centro operativo autostradale di Udine, attivati anche i vigili del fuoco.