Feriti in pista a Piancavallo, c'è un bimbo. Auto imprigionata nel ghiaccio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

PORDENONE - Domenica piuttosto difficile sulle piste del. Nella tarda mattinata di ieri, nel giro di poco più di un'ora, nella stazione montana avianese è dovuto intervenire per due volte l'eliambulanza del soccorso sanitario regionale per soccorrere persone che si erano ferite e che avevano riportatodegli arti. Inoltre, sempre nella tarda mattinata è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco allertati da unlungo la strada (che in questo periodo è solitamente chiusa) del Pian delle more che da Piancavallo conduce a Barcis. L'auto era rimasta bloccata proprio a causa delle lastre di ghiaccio che in questo periodo sono assai frequenti.