Incidente sulla Pedemontana, scontro frontale tra due auto: grave una donna

AVIANO - Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina, venerdì 13 gennaio, ad Aviano lungo la Pedemontana all'altezza di via Albaredo. Un impatto di tipo frontale che ha coinvolto due auto. Dopo la chiamata al Numero unico di emergenza 112, sul posto è giunto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Pordenone e l'elisoccorso. Le equipes sanitarie hanno preso in carico due persone che sono rimaste ferite: si tratta di una donna di circa 50 anni di età che è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo, e di un uomo che è stato trasportato con l'ambulanza all'ospedale di Pordenone. Attivati per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Cause al vaglio della polizia locale.