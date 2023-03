Incidente oggi sulla Pontebbana, scontro frontale tra auto: due persone ferite

CASARSA DELLA DELIZIA (PORDENONE) - Incidente questa mattina, dopo le sette, sulla statale 13 Pontebbana, nel tratto che prende il nome di via Sisto Biasutti, a Casarsa. Due auto si sono scontrate frontalmente e due persone sono rimaste ferite. Sul posto i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri. Il personale sanitario ha preso in carico due persone ferite nell'incidente che sono state trasportate entrambe all'ospedale di San Vito al Tagliamento con le ambulanze, una in codice verde e una in codice giallo.