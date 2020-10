Centra un'auto, abbatte un cartello stradale e finisce tra gli arbusti, grave un motociclista

SAN QUIRINO - Un motociclista pordenonese di 60 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 ottobre, sulla strada regionale 251 a San Quirino. I soccorsi sono stati allertati verso le 16, in via Maniago, per una collisione tra un'auto e una moto, una Yamaha.

Ad avere la peggio è stato il motociclista, che dopo aver centrato la macchina, una Fiat Unio, ha colpito un cartello stradale terminando la propria corsa tra la vegetazione a bordo strada riportando numerosi traumi.



E' stato imbarellato tra gli arbusti, con il contributo dei Vigili del fuoco, e poi affidato al personale sanitario arrivato in ambulanza. Una volta stabilizzato è stato trasportato all'ospedale di Udine in elicottero.

