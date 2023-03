Perde il controllo della moto nella pista da cross e si schianta, ferito un 19enne

CORDENONS - Un ragazzo di 19 anni è stato soccorso questo pomeriggio, 10 marzo, per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente sportivo accaduto a Cordenons sulla pista di motocross. Il giovane ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è caduto. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elisoccorso. Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane che poi è stato trasportato in volo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.