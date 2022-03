Perde il controllo della moto e si schianta contro un camion: morto ragazzo di 20 anni

MANIAGO - Incidente mortale oggi pomeriggio al confine tra i Comuni di Fanna e Maniago: un centauro di 20 anni, residente a Vajont, ha perso il controllo della moto che andava verso Fanna e ha colpito un camion che procedeva nel senso opposto. Il papà, anche lui in moto, viaggiava cento metri più avanti. Quando l'uomo non ha più visto il ragazzo nello specchietto retrovisore, è tornato indietro e ha visto che era accaduto l'incidente. Sul posto stanno operando carabinieri, vigili del fuoco, una ambulanza e un elicottero. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi, il trasferimento della salma e la rimozione dei mezzi coinvolti.