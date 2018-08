Tremendo schianto tra auto e moto: centauro rischia l'amputazione

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AZZANO DECIMO (Pordenone) - Tremendo schianto tra auto e moto ad: il centauro rischia l'di una gamba. L'è accaduto poco dopo le 11.30 di oggi, lunedì 6 agosto, in viale Rimembranza, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi e la viabilità.Ad avere la peggio un uomo di 59 anni di Azzano che versa inall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; è qui, infatti, che è stato trasportato in volo, in codice rosso, dall'eliambulanza decollata dalla elibase Hems di Campoformido, allertata dalla centrale Sores di Palmanova. L'uomo ha riportato un grave trauma alla testa e al volto, traumi agli arti con una frattura esposta e la parziale amputazione di una gamba.