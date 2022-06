Auto sbuca dall'incrocio, urta una moto e la scaraventa contro una recinzione. Ferita una trentunenne

PASIANO - Una giovane motociclista di Pasiano è rimasta ferita questa mattina, domenica 12 giugno, in un incidente stradale successo a pochi chilometri da casa. La 31enne, che vive a Pasiano, era in sella a una Suzuki, dietro di lei il padre, anche lui motociclista. All'altezza dell'incrocio con via Bosco di Cecchini è stata travolta da un'auto che usciva da una strada laterale. La moto è finita contro il muretto di una recinzione e la conducente è rimasta seriamente ferita. E' stata trasportata all'ospedale di Udine dall'équipe dell'elisoccorso. Non è un pericolo di vita.

Sul posto, oltre al personale sanitario coordinato dalla Sores di Palmanova, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Prata, che si sono occupati della ricostruzione della dinamica.