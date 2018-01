di Paola Treppo

UDINE e TAVAGNACCO -alle prime luci di oggi, sabato 6 gennaio, lungo la tangenziale ovest in direzione di, all'altezza dell'uscitaprima del curvone dell'ingresso in autostradala. La vittima, S. P., è unmolto noto nella zona, ma di cui non è ancora stato reso noto il nome. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando di Udine, la polizia stradale di Udine per gli accertamenti, la viabilità e i rilievi, e il personale sanitario delle ambulanze. Non è chiara la dinamica. Si sono formate lunghe code.Un uomo è, investita mentre strava attraversando la tangenziale a piedi. Si tratta di un 4. Adiretto sulle piste. In quel momento pioveva molto e c'era anche nebbia.