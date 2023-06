Scontro fatale tra due camion e un'auto, morto l'autista dell'autocisterna

TAURIANO - Schianto fatale intorno alle 12.50 di oggi, venerdì 23 giugno, in prossimità della caserma di Tauriano a Spilimbergo sulla strada provinciale 73. L'incidente, le cui cause sono al vaglio delle autorità competenti, ha coinvolto un'auto, un camion e un'autocisterna per il trasporto di GPL che si è rovesciata in un fossato a bordo carreggiata. A perdere la vita il conducente di quest'ultimo mezzo pesante, rimasto incastrato nell'abitacolo del veicolo. Sul posto è stato inviato l'equipaggio di due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso. I soccorritori stanno operando da ore per poterlo estrarre. Due altre persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico e trasportate: una in volo all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone in codice giallo e una nello stesso nosocomio in ambulanza con medico dell'automedica a bordo.

A supporto delle squadre dei Vigili del fuoco di Pordenone, Maniago e Spilimbergo, sono in arrivo le squadre del nucleo regionale NBCR di Trieste e del Nucleo Regionale NBCR avanzato di Venezia per la messa in sicurezza della cisterna. L'intervento è ancora in corso.