FONTANAFREDDA - Un frontale violentissimo fra l'auto su cui viaggiava e un'altra macchina, che non gli ha lasciato scampo. È morto così ieri sera Raffaele Broccolo, 55 anni, residente a Porcia in via Colombera.

LA DINAMICA

Lo scontro fra i due veicoli è avvenuto intorno alle 20 in viale Venezia a Fontanafredda, vicino al concessionario Skoda, sulla Pontebbana. Un impatto violento, con i pezzi di carrozzeria sparsi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa Sores di Palmanova, assieme ai carabinieri di Sacile e ai vigili del fuoco. In ambulanza due persone ferite sono state portate in ospedale a Pordenone. I sanitari hanno tentato di rianimare il 55enne, ma purtroppo per Broccolo non c'è stato nulla da fare. Spetterà ora ai militari dell'Arma far luce sulla dinamica dell'incidente.

IL RITRATTO

«L'ho visto l'ultima volta oggi (ieri ndr) all'ora di pranzo, intorno a mezzogiorno: era con la sua bici da corsa in piazza a Porcia. Non mi capacito di questa tragedia». Ieri sera il presidente del consiglio comunale di Porcia, Fabio Dell'Agnese era sconvolto nell'apprendere la notizia. «Raffaele - riferisce - abitava vicino alla mia azienda, in via Colombera. Era sportivissimo. Oggi (ieri) quando l'ho visto si era appena fermato alla fontana della piazza a riempire una bottiglia d'acqua. Da anni lo vedevo tutte le mattine uscire in bici la domenica: faceva tantissimi chilometri. Era una persona molto conosciuta, con tanti amici. Sono sconvolto». Della passione per le due ruote di Broccolo parlano tutte le foto pubblicate su Facebook e le pagine seguite su Instagram. Una passione totalizzante. Faceva il magazziniere alla Bortolin Kemo: aveva un figlio che, a quanto riferiscono in paese, vive in Spagna. «Era una brava persona, molto stimata. Un uomo serio. Questa notizia mi lascia senza parole», prosegue il presidente del consiglio comunale di Porcia. Ieri intorno alle 19 pare che Broccolo fosse stato visto all'Osteria Al Feudo di Porcia, per un aperitivo: poi, se n'era andato in macchina. Ma nessuno avrebbe mai pensato che non sarebbe più tornato.