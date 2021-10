Frontale fra una Panda e una Kia, donna di 66 anni muore mentre torna a casa, due feriti gravi

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Una donna di 66 anni, residente a Morsano al Tagliamento, ha perso la vita questa sera, lunedì 11 ottobre, in un incidente stradale frontale. Era alla guida di una vecchia Fiat Panda, rientrava a casa, quando per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Cordovado, si è schiantata contro una Kia Sportage con a bordo due uomini di Arzene, rimasti gravemente feriti.

L'incidente è accaduto verso le 21.15 a Bando, sulla sp 8, la strada che collega la frazione di Morsano a Gleris. A dare l'allarme è stato un agente della Polizia locale in quel momento fuori servizio. Sul posto sono arrivati ambulanze, elisoccorso e Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento.