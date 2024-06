Incidente: con la moto contro un'auto, muore sul colpo un 55enne del posto

MONTEREALE - Grave incidente stradale nella serata di di oggi, 7 giugno, nella frazione di San Leonardo Valcellina, a Montereale. A perdere la vita un 55enne del posto. La dinamica ancora al vaglio dei carabinieri vede coinvolta un'utilitaria ed una moto. Secondo quanto si è appreso l'impatto non ha lasciato scampo all'uomo che viaggiava in sella alla moto a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori oltre ai carabinieri ai quali spetta ora il compito di ricostruire come siano andate le cose e di valutare eventuali responsabilità