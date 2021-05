Schianto mortale in moto, 25enne perde la vita

CAVASSO NUOVO - Incidente mortale questo pomeriggio (sabato 8 maggio) a Cavasso Nuovo. La vittima è un venticinquenne, G.S. le iniziali, di origini moldave che viveva a San Biagio di Callalta. Il giovane, in sella a una moto, era assieme ad altri centauri. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due moto e un’auto. In sella alle moto c’erano due coppie, tre dei ragazzi sono stati portati in ospedale in condizioni non gravi. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri. Sul posto, per i primi soccorsi, l'elicottero del 118 e i vigili del fuoco. Per il giovane non c'è stato nulla da fare.