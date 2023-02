Incidente sul lavoro, boscaiolo travolto da una pianta e ucciso a Meduno

A Meduno, in località Navarons, una persona è rimasta travolta da una pianta ed è deceduta a seguito delle gravissime ferite riportate. Secondo quanto si è appreso si tratterebbe di un infortunio sul lavoro.

Dopo l'allarme che era scattato con una chiamata di aiuto alla centrale del numero unico di emergenza del Friuli Venezia Giulia Nue112, la telefonata è stata transitata puntualmente alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato tempestivamente tutte le macchine e i mezzi disponibili: elisoccorso e ambulanza ma, purtroppo, per la persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

In entrambi i casi, gli infermieri della Sores hanno attivato i Vigili del fuoco, con cui hanno operato in piena sinergia, e le forze dell'ordine, per quanto attiene agli accertamenti.