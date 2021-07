Incidente mortale oggi a Castions di Zoppola: moto contro un'auto, morta una donna

ZOPPOLA (PORDENONE) - Incidente mortale stamattina (sabato 10 luglio) in via Domanins a Castions di Zoppola. Ha perso la vita una donna che viaggiava su una moto guidata da un uomo, che a sua volta è rimasto gravemente ferito. Il mezzo, una BMW S1000, si è scontrato per cause ancora in corso di accertamento da parte della Polstrada di Spilimbergo con un'auto che proveniva dal senso opposto. Illeso il conducente della vettura. Sul posto anche l'elicottero del 118 e i vigili del fuoco.