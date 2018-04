Schianto tra auto e moto sulla strada di montagna: muore il centauro

di Paola Treppo

BARCIS (Pordenone) -nel primo pomeriggio di oggi, sabato 21 aprile, sulla via che dal piccolo paese diconduce al centro montano di Claut, la regionale 252 all'altezza del chilometro 75+900.Per cause in corso di accertamento da parte delle polizia stradale di Pordenone, intervenuta sul posto per rilievi e viabilità, si sono scontrati una vettura Renault Clio e una moto.Ad avere la peggio è stato ilche è morto per le gravissime ferite riportate nell'impatto. Inutili i soccorsi prestati al motociclista dalla equipe medica di una ambulanza e da quella dell'elicottero decollato da Campoformido. Il 57enne era ormai deceduto. Sul posto anche i vigili del fuoco di Maniago.