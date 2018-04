Prova la moto appena comprata, finisce contro un muro e muore

di Paola Treppo

TRAGEDIA ANCHE NEL PADOVANO

TAMPONAMENTO IN A4

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BUDOIA e POLCENIGO (Pordenone) -lungo la strada provinciale 29, la Pedemontana Occidentale, all'intersezione con via Rivetta, nel pomeriggio di oggi, martedì 24 aprile. A perdere la vita, in una fuoriuscita autonoma, è stato un centauro didi 63 anni,, un uomo molto conosciuto e amato in paese, per gli amici "".Il, una, e aveva approfittato della bella giornata di sole per provare la fiammante due ruote. Intorno alle 17.30 ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un piccolo. Nell'impatto, che non ha coinvolto altri mezzi, Bravin ha riportato ferite fatali ed è morto. Inutili i soccorsi del personale medico inviato sul posto dalla centrale Sores di Palmanova: per il 63enne non c'era più nulla da fare se non constare il decesso.Sul posto, per rilievi e accertamenti, il Norm della Compagnia di Sacile e i carabinieri della stazione di Polcenigo che hanno informato il pm di turno della Procura della Repubblica di Pordenone. Sul posto anche i vigili del fuoco. La Honda è stata posto sotto sequestro e sarà disposta l'. L'uomo lascia una sorella e tantissimi amici. Polcenigo è in lutto.