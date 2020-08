Diciannovenne scivola in una profonda gola del torrente e non riesce più a uscire

Ultimo aggiornamento: 17:51

- La stazione del soccorso alpino di Maniago è stata attivata per un intervento sulle acque, questa volta sul Torrente Arzino, in località Curnila nel comune pordenonese di Vito d'Asio dove alcuni ragazzi cercavano refrigerio. Qui un diciannovenne di San Vendemiano C. B. è scivolato in un tratto ripido nell'acqua ed è finito in una pozza dalla quale non riusciva più né a salire, né a scendere: poco sotto la pozza sfociava infatti in un saltino con cascata. I soccorritori, 8 persone del Soccorso Alpino, assieme ai VIgili del Fuoco hanno effettuato assieme le operazioni di recupero, calandosi nel torrente con la corda per cinque metri e recuperando con un paranco il ragazzo sulla sponda. Il giovane è rimasto illeso.