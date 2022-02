Scivola in montagna e resta bloccato, il cane lo riscalda fino all'arrivo dei soccorritori

FRISANCO - Stava scendendo da Forcella Racli, lungo il sentiero 968, poco sopra Poffabro, nelle montagne del Friuli Occidentale, quando in un tratto molto ripido, a causa del terreno ghiacciato, è scivolato procurandosi un trauma cranico e la frattura del perone. F.C., 44 anni, militare in servizio all’Ariete, è riuscito da solo a chiamare i soccorsi, mentre il suo fedele husky gli è sempre rimasto accanto riscaldandolo fino all’arrivo dei soccorsi.

La sala operativa della Sores ha allertato i tecnici del Soccorso alpino di Maniago e l’équipe dell’elisoccorso regionale, in quanto era necessario stabilizzare e imbarellare il ferito, ma anche tenere a bada il cane che non voleva staccarsi in nessun modo dal padrone. L’intervento è stato piuttosto complesso, per via del forte vento che ha reso difficoltosa la verricellata di circa 40 metri per il tecnico di elisoccorso e il medico. Dopodiché il pilota è tornato al campo base, nel campo sportivo di Poffabro, per recuperare altri due tecnici da portare in quota per coadiuvare le manovre di recupero dell’infortunato.

Anche il cane è stato imbragato e recuperato a bordo, in una successiva rotazione. È stato possibile grazie allo speciale imbrago per cani in dotazione ai soccorritori e con l’aiuto di un tecnico che lo ha legato al proprio imbrago durante la verricellata. L’animale è stato portato al campo base, durante il volo è rimasto all’esterno del velivolo, ben assicurato. Il 44enne è stato trasportato all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove ha ricevuto tutte le cure necessarie. L’intervento ha impegnato, tra le 16.20 e le 18.30 di ieri, circa una decina di soccorritori.