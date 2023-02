Colpito alla testa in azienda: lavoratore gravissimo, elisoccorso bloccato dal maltempo

POLCENIGO - Un uomo è ricoverato in gravi condizioni (codice rosso) per un infortunio su lavoro accaduto oggi pomeriggio, 24 febbraio 2023, in un'azienda di Polcenigo . Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine (attivati i Carabinieri della Compagnia di Sacile) il lavoratore è stato colpito alla testa da un oggetto e ha perso conoscenza. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto l'equipaggio di un'automedica mentre l'elisoccorso non ha potuto raggiungere Polcenigo per condizioni meteo non permissive. L'uomo è stato soccorso dalle equipes sanitarie ed è stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.