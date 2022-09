Dopo lo schianto all'incrocio la Golf finisce la corsa in bilico su un fianco

BUDOIA - Una manovra azzardata in prossimità di un incrocio, un impatto inevitabile e un'auto che finisce la corsa in bilico su un fianco. E' successo oggi, mercoledì 21 settembre, poco prima di mezzogiorno, a Budoia. Fortunatamente lo scontro tra le due macchine non ha avuto gravi conseguenze.

L'incidente ha coinvolto un 25enne della zona, G.T., che alla guida di una Volkswagen Golf stava percorrendo via Verdi diretto verso il centro di Budoia. Giunto all'incrocio con via Roma è entrato in collisione con la Bmw condotta da un soldato americano, B. E. S., 22 anni, che stava uscendo dall'abitato di Budoia e non ha potuto evitare la collisione.

Illeso il 25enne. B.E.S. è stato trasportato per controlli al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone per un sospetto trauma da cintura di sicurezza. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fontanafredda.