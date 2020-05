Sbanda, si schianta contro un muretto e finisce nel fosso: grave un 26enne

PORDENONE - Un uomo di 26 anni, originario del Ghana, residente nel Pordenonese, è rimasto gravemente ferito in un'uscita di strada avvenuta attorno alle 11.40, in via Montereale a Pordenone, l'arteria su cui si trova anche l'ospedale civile. Per cause al vaglio dei carabinieri, il giovane ha perso il controllo del veicolo finendo contro la spalletta di un attraversamento carrabile e quindi nel fossato. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno lavorato a lungo per estrarlo dalle lamiere contorte dell'abitacolo che lo tenevano imprigionato. Durante la delicata operazione l'automobilista è stato assistito dal personale sanitario di un'ambulanza giunto in pochi istanti dal momento dell'allarme. Il paziente - stabilizzato sul posto - è stato quindi trasportato in elicottero a Udine: le sue condizioni sono gravi e la prognosi è riservata. Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA