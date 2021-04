PORCIA - Incidente tra due auto nel primo pomeriggio in via Marconi a Porcia. Un anziano è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale. Contuse altre due persone, che viaggiavano a bordo di una Seat. Colpita proprio dalla Seat, a bordo della quale viaggiavano le due persone contuse e un cane, la Fiat 500 condotta dall'anziano è finita sul parapetto di una casa, provocando danni. Sul posto i vigili del fuoco e la Polizia Stradale.