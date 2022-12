Scontro fra due auto, una finisce nel fosso: grave l'uomo al volante Foto

SAN VITO - I vigili del Fuoco del distaccamento di San Vito sono intervenuti oggi alle 16.15 a Zoppola, tra Cusano ed Orcenico, sulla Strada Statale 13 per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento le due vetture impattavano frontalmente ed uno dei due veicoli terminava poi la sua corsa nel fosso adiacente.

Delle due persone coinvolte una veniva elitrasportata presso l'Ospedale di Udine. Si rendeva necessaria la temporanea chiusura della Statale per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza. Sul posto oltre al personale sanitario, l'elisoccorso regionale e la Polizia Stradale di Spilimbergo.