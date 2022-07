Scontro frontale fra due automobili, muore a 55 anni

Un frontale violentissimo fra l’auto su cui viaggiava e un’altra macchina, che non gli ha lasciato scampo. È morto così ieri sera un 55enne residente a Porcia.

Lo scontro fra i due veicoli è avvenuto intorno alle 20 in viale Venezia a Fontanafredda, vicino al concessionario Skoda, sulla Pontebbana. Un impatto violento, con i pezzi di carrozzeria sparsi sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 inviati dalla centrale operativa Sores di Palmanova, assieme ai carabinieri di Sacile e ai vigili del fuoco. I sanitari hanno portato due feriti in ospedale. Hanno tentato di rianimare il 55enne, ma purtroppo per l'uomo non c’è stato nulla da fare. Spetterà ora ai militari dell’Arma far luce sulla dinamica dell’incidente.