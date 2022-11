Frontale fra due auto: 4 persone coinvolte, una ferita grave, 3 contuse

FONTANAFREDDA - I vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti all'incrocio fra via Brugnera e via Palmanova a Fontanafredda, per uno scontro frontale fra due auto. Quatto le persone coinvolte di cui tre leggermente contuse, uscite autonomamente dai veicoli, ed una ferita in modo più serio, immobilizzata nell'abitacolo.

Sul posto è giunto il personale sanitario di Pordenone con ambulanza ed automedica. I pompieri hanno curato la sicurezza dello scenario e collaborato all'estricazione della donna ferita. Sul posto i Carabinieri di Fontanafredda per i rilievi del caso.