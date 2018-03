di Paola Treppo

CORDOVADO e CANEVA (Pordenone) - Gravesulla stradanel pomeriggio di ieri, venerdì 16 marzo, poco prima delle 14, all'altezza del chilometro 6. Nello scontro è rimasto gravementeun uomo di 41 anni di Pisa che è stato trasportato inall'ospedale di Pordenone, dove è stato ricoverato in terapia intensiva.Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della stazione di San Vito al Tagliamento, intervenuti per rilievi e viabilità, a scontrarsi sulla cosiddetta Ferrata, la strada provinciale 40, sono state tre automobili: una Volkswagen Polo condotta da undi 24 anni di Cordovado, che si era immesso sulla trafficata arteria da una laterale, via Belvedere; una Opel Astra guidata da un 32enne di, che viaggiava con due passeggeri, e una Audi A3 condotta infine dal 41enne di Pisa.La Audi e la Astra stavano marciando in arrivo dalla direzione di Udine quando c’è stato unche ha causato lo scontro. Nell'impatto l'autista della Polo è rimasto illeso; la Audi e la Opel sono finite nel campo. Ad avere la peggio il pisano, soccorso dalla equipe medica dell'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido; le sue condizioni sonoFerito anche il conducente della Opel Astra che è stato portato in ambulanza, per accertamenti, all'di; non è in pericolo di vita. Per la messa in sicurezza delle auto incidentate è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Spilimbergo.