Carambola tra auto sul ponte: cinque feriti e traffico bloccato

di Paola Treppo

SPILIMBERGO (Pordenone) - Gravesul ponte delnel territorio del comune di Spilimbergo, poco dopo le 14.30 di oggi, giovedì 14 marzo. Per cause in corso di accertamento si sono scontratetra cui una Hyundai Athos, una Citroen Xsara, una seconda Hyundai, un Suv Rover e una Fiat Punto.Sette le persone coinvolte. Cinque i: due sono stati trasportati in codice verde al pronto soccorso di San Daniele del Friuli, due sono stati accolti con ferite non gravi all’ospedale di Spilimbergo; una persona, la più grave, è statacon elicottero al nosocomio di Udine.Quest’ultima ha riportato delleagli arti e non sarebbe in pericolo di vita. Altre due persone coinvolte nello schianto, infine, hanno rifiutato le cure dei sanitari.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Spilimbergo per la messa in sicurezza delle vetture e per la bonifica della carreggiata; in quel momentomolto.L’impatto tra le auto ha comportato lo sversamento del combustibile sulla strada. Ilsul Tagliamento è rimasto chiuso per oltre due ore. I pompieri di Spilimbergo hanno dovuto estrarre i feriti utilizzando le pizzeper tagliare la carrozzeria di una delle autovetture.Per la viabilità i carabinieri della compagnia di Spilimbergo e la polizia municipale di San Daniele del Friuli. Le cause dello scontro frontale sono in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Spilimbergo.