Incidente mortale sulla Cimpello Sequals, auto contro camion: la vettura prende fuoco, il conducente muore carbonizzato

ZOPPOLA (PORDENONE) - Incidente stradale mortale sulla Cimpello Sequals alle 12.30 di oggi, venerdì 22 ottobre 2021. Un'auto si è schiantata contro un camion e si è rovesciata, poi ha preso fuoco. L'uomo a bordo è morto carbonizzato. Sul posto - l'incidente è avvenuto nel territorio del comune di Zoppola, in direzione Sequals poco dopo l'uscita di Zoppola - vigili del fuoco, 118 e polizia. La vittima non è ancora stata identificata.



L'arteria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni, con uscita obbligatoria allo svincolo di Valvasone Arzene-Zoppola. Il mezzo pesante è finito nella scarpata sottostante, ma l'autista sarebbe riuscito ad uscire autonomamente dalla cabina di guida.

