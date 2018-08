Provoca incidente e non soccorre i ciclisti feriti: denunciato 55enne

PORDENONE - I carabinieri della stazione di Sacile hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali stradali gravissime ed omissione di soccorso, un 55enne di Brugnera. I fatti risalgono al 5 maggio quando alle 7.45, nella rotatoria di viale Livenza intersezione via per Brugnera, si era verificato un incidente stradale che ha coinvolto numerosi ciclisti ed un'autovettura.



I militari della stazione di Sacile, giunti sul posto per i rilievi, hanno constatato che il conducente dell'auto si era già allontanato e grazie alle numerose testimonianze hanno accertato che, giunto sulla rotatoria, aveva improvvisamente ed immotivatamente arrestato la marcia del veicolo causando il tamponamento delle biciclette.

Sceso dall'abitacolo per verificare la frantumazione del proprio lunotto posteriore, il 55enne si era dileguato senza preoccuparsi delle condizioni di salute dei ciclisti, due dei quali a seguito della collisione erano visibilmente feriti (hanno riportato lesioni giudicate con prognosi rispettivamente di 90 giorni e 2 giorni ). Dal numero di targa tirato giù da uno dei ciclisti i militari sono riusciti a risalire all'intestatario del veicolo che non corrispondeva però alla descrizione dell'uomo visto dai testimoni alla guida dell'autovettura al momento dell'incidente.



I carabinieri hanno approfondito quali potessero essere i possibili utilizzatori del veicolo e, al termine di numerose concordanti individuazioni fotografiche, sono arrivati all'identità del conducente responsabile dell'incidente ( un familiare del proprietario del veicolo).



L'uomo probabilmente si era dato alla fuga perché risultava sprovvisto di patente di guida in quanto sospesa per tre mesi dalla prefettura di Pordenone da aprile in seguito ad altro sinistro stradale con lesioni gravi cui si era reso responsabile. Risponderà all'Autorità giudiziaria di lesioni personali stradali gravissime ed omissione di soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA