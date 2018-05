Ciclista investito da un furgone â€‹e sbalzato di cinque metri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PORDENONE - Incidente alle 11.50 in viale Franco Martelli a Pordenone, non lontano da villa Carinzia. Unè statoda une sbalzato per cinque metri. L'uomo è rimasta incosciente a terra con diversi traumi al bacino, al torace e al cranio: è stato portato con l'elisoccorso al pronto soccorso di Cattinara. Sul posto, oltre al 118, anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.