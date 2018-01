di Paola Treppo

PORDENONE -tra quattro auto in viale Venezia adi fronte al, sul cavalcavia. Erano circa le 7 e mezza quando, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, quattro automobili si sono scontrate tra loro. Per fortuna, nonostante i gravi danni che hanno riportato le vetture nell'incidente stradale, nessuno dei conducenti è rimastoin maniera seria.Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Pordenone, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e bonificato la carreggiata, e il personale medico delle ambulanze inviate dalla centrale Sores di Palmanova. L'equipe sanitaria ha soccorso i feriti che hanno riportato lievi contusioni. Inevitabili i disagi per il