Si cappottano e finiscono contro un terrapieno per schivare un capriolo, ventenni salvi nell'auto distrutta

SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA - Per schivare un capriolo sono usciti di strada, l'auto si è cappottata ed è finita contro il terrapieno di un canale. E' successo questa notte, domenica 27 febbraio, alle 3.45 sulla ex sp 6, nel tratto compreso tra Domanins e Castions di Zoppola. Nella vettura c'erano c'erano due giovani di Zoppola di 25 e 24 anni.

La centrale operativa della Sores di Palmanova ha inviato sul posto ambulanze, Vigili del fuoco di Spilimbergo e carabinieri della stazione di Maniago. I due feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale di Pordenone. Non sono in pericolo di vita. L'auto su cui viaggiavano è distrutta.