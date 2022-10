Perde il controllo del camion dei rifiuti e finisce nel fossato: ferito il conducente

VALVASONE ARZENE - Incidente stradale nelle prime ore di oggi, martedì 4 ottobre, poco dopo le 5:30, nel territorio comunale di Valvasone Arzene, in località Ponte della Delizia, lungo la viabilità che dalla strada statale Pontebbana porta a Valvasone. Per cause al vaglio dei Carabinieri di Pordenone, Il conducente di un mezzo per il trasporto dei rifiuti, un uomo di 53 anni, ha perso il controllo del veicolo ed è finito ribaltato in un fossato a lato strada. È stato lui stesso a chiamare i soccorsi attraverso il Nue112 dicendo di avere una gamba incastrata all'interno dell'abitacolo. L'emergenza è stata immediatamente gestita dalla Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg che ha inviato sul posto una automedica proveniente da Pordenone e una autoambulanza. I Vigili del Fuoco, giunti sul posto, hanno liberato l'uomo affidato poi alle cure mediche della equipe dell'ambulanza che, con medico a bordo, ha trasportato l'autista all'ospedale in condizioni serie (rientro in codice giallo).