Vola fuori strada con il camion e si ribalta, ferito il camionista

MORSANO AL TAGLIAMENTO - Un uomo è stato soccorso dai sanitari nella tarda mattinata di oggi per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale accaduto nel territorio comunale di Morsano al Tagliamento in via Veneto incrocio via Paludi. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Pordenone, mentre conduceva un mezzo pesante, ha perso il controllo e il camion si è ribaltato. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elisoccorso.

Attivati anche i vigili del fuoco. Il personale medico infermieristico ha preso in carico l'uomo che poi è stato trasportato in volo in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia stabile e cosciente.