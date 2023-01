Camion esce di strada e si ribalta nel fossato: conducente incastrato e viabilità bloccata

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Camionista perde il controllo e si ribalta con il pesante mezzo nel fossato. L'incidente è successo sulla ex SP40 via Ferrata a Morsano al Tagliamento, attorno alle 19 di ieri, 20 gennaio, quando un camion che trasportava acqua è uscito autonomamente dalla carreggiata finendo per ribaltarsi sul fianco sul fossato laterale. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento, supportati da un mezzo polisoccorso pesante dalla sede centrale di Pordenone. Il conducente, incarcerato ma illeso all'interno dell'abitacolo, è stato liberato dai pompieri tagliando il cristallo dell'abitacolo e affidato precauzionalmente al personale sanitario di San Vito al Tagliamento. Importanti disagi alla viabilità poiché è stata chiusa completamente la strada al traffico per consentire il recupero del camion. A fare il rilievi sono intervenuti i carabinieri.