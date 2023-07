Cinquantenne cade dal tetto di casa, è grave

SACILE - Un uomo di circa 56 anni è stato soccorso dal personale medico infermieristico questo pomeriggio, 30 luglio 2023, per le ferite che ha riportato a seguito di una caduta da un tetto/scala da un'altezza di 3 metri. È successo nel territorio comunale di Sacile nelle pertinenze di una abitazione privata. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Sacile e l'elisoccorso. Hanno attivato per quanto di competenza i carabinieri della Compagnia di Sacile. L'uomo è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in volo in gravi condizioni all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.