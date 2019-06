Schianto contro il muretto: la Bmw si spezza in due, morto a 31 anni

FONTANAFREDDA ( PORDENONE) - Un uomo di 31 anni è morto per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio a Fontanafredda (Pordenone), in via Baracca.



Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, la Bmw su cui viaggiava la vittima si è scontrata violentemente contro il muretto di recinzione di un'abitazione e nell'impatto si è spezzata in due parti.



Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e il personale sanitario dell'ospedale di Pordenone.

