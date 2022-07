Schianto tra due auto. Ferita una donna che viaggiava con un bambino di un anno e mezzo

POLCENIGO - Una donna è rimasta seriamente ferita in un incidente stradale successo verso le 18.50 di oggi, giovedì 7 luglio, sulla ex provinciale 10 a San Giovanni di Polcenigo. Si stava immettendo in via Pordenone, quando è stata colpita da un'Audi che viaggiava sulla strada principale. Un impatto fronto-laterale, sul lato del conducente, dove alla guida c'era l'automobilista. A bordo anche un bimbo di un anno e mezzo.

La donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine. Non ci sono state conseguenze per il conducente dell'altra vettura. I vigili del fuoco di Pordenone hanno messo in sicurezza le macchine e aperto le portiere rimaste incastrate con le pinze oleodinamiche, consentendo al personale sanitario arrivato con due ambulanze e l'automedica di prestare le prime cure. I rilievi sono affidati ai carabinieri della stazione di Prata.