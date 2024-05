Incidente ad Azzano, doppio scontro con due auto e poi vola per metri: motociclista 17enne in gravi condizioni

AZZANO DECIMO - È ricoverato in gravi condizioni il motociclista minorenne, sbalzato per diversi metri dopo l'impatto con due auto.

L'incidente è accaduto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 24 maggio, ad Azzano Decimo lungo viale XXV aprile. Al momento la prognosi del giovane, in ospedale a Udine, resta riservata.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Azzano Decimo. Eseguiti i rilievi ed effettuata una prima ricostruzione, il 17enne di Chions stava procedendo lungo il viale nella direzione da Fagnigola verso Azzano Decimo, quando si sarebbe scontrato prima con un'auto, che in quel momento usciva da via Gramsci, e subito dopo con l'altra, proveniente da via Capo di Sotto. Due laterali rispetto alla strada principale, sulla quale viaggiava il giovane motociclista. Violentissimo il doppio impatto con una Nissan prima e con una Chevrolet nera dopo che ha sbalzato il ragazzo a diversi metri di distanza. Immediata la chiamata ai soccorsi, così come tempestivo l'arrivo dell'elicottero. Dopo una prima visita medica sul luogo dell'incidente, il giovane è stato preso in carico ed elitrasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Allertata anche un'ambulanza. A intervenire anche i Vigili del fuoco del distaccamento di San Vito al Tagliamento, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati e liberare la carreggiata coinvolta dal sinistro.