AZZANO - Una donna è stata investita questa mattina (venerdì 4 marzo) da un furgone ad Azzano Decimo. L'incidente è avvenuto in viale Rimembranza ed a colpire la donna è stato un mezzo di un corriere espresso. Sul posto l'ambulanza per i primi soccorsi, mentre la sala operativa della centrale Sores di Palmanova ha allertato anche l'elisoccorso. La polizia locale è intervenuta per i rilievi.

**** NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO