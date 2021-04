A28. Incidente in autostrada: ferita una soldatessa Usa di 24 anni Foto

PORDENONE - Tremendo schianto in auto sull'autostrada A28, in direzione Portogruaro uscita Pordenone-Fiera, alla vigilia di Pasqua, alle 20.25 di sabato 3 aprile. Nell'incidente è rimasta gravemente ferita una soldatessa americana di 24 anni, ricoverata in ospedale a Udine.

Incidente in A28

L'auto, condotta dalla cittadina americana, si é scontrata contro il guard rail che delimita l'uscita dello svincolo Pordenone-Fiera. La squadra dei Vigili del Fuoco ha estricato la ragazza incastrata utilizzando le pinze idrauliche, creando un accesso dal parabrezza anteriore; liberata, è stata poi affidata alle cure del personale sanitario giunto con Ambulanza ed Elisoccorso. Sul posto la Polizia Stradale, Polizia della Base USAF di Aviano e personale Autovie Venete.