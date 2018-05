Scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave una donna

di Paola Treppo

SAN MARTINO e VALVASONE (Pordenone) - Gravenel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 7 maggio, poco prima delle 18.30, sulla provinciale 1, all'altezza dell'intersezione con via Crosera, a. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si sono scontrati un trattore e una auto.Nell'impatto il mezzo agricolo si è ribaltato su un fianco e ha abbattuto un palo dell'illuminazione; il conducente del, un uomo di 46 anni di, M.G. le sue iniziali, ha riportato diverse botte e tumefazioni. Non ha mai perso conoscenza; è riuscito a uscire da solo dalla cabina di guida ed è stato medicato sul posto dalla equipe sanitaria di una ambulanza.Molto più serie le condizioni dell'autista della vettura coinvolta nello scontro, una Citroen C5 guidata da una giovane donna di origine romena che ha riportato gravi lesioni. Laè stata trasportata con l'autolettiga all'ospedale di San Vito al Tagliamento. Sul posto sono intervenuti e vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi incidentati e la bonifica della carreggiata.