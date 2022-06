Auto tampona uno scooter e lo proietta per diversi metri, ferita una donna

SACILE - Grave incidente stradale questa mattina, giovedì 30 giugno, in viale Trento a Sacile. E' successo alle 6.50 e ha coinvolto un'auto condotta da un ventenne e uno scooter guidato da una 49enne. Lo scooter è stato tamponato mentre svoltava all'interno del parcheggio della Ferramenta Lucchese.

La conducente, proiettata per diversi metri, è stata soccorsa dal personale sanitario arrivato sul posto con ambulanza e automedica. E' stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Pordenone in codice giallo, con lesioni di media gravità. Sul posto, per la ricostruzione della dinamica, sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile di Sacile. Automobilista e scooterista sono entrambi di Sacile: stavano andando al lavoro.