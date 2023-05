Scontro fronto-laterale tra due auto, a bordo anche un bambino

PORCIA - I Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti nella mattinata di oggi, giovedì 18 maggio, verso le ore 12.00 a Porcia in via Spinazzedo, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due auto. Dopo lo scontro fronto-laterale, una delle due macchine ha finito la corsa nel fossato.

Illesi una signora e il suo bambino, ospedalizzata in codice verde l'occupante dell'altra autovettura.

Il personale dei vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza del due autovetture, ha collaborato con il personale sanitario nell'assistere i feriti. Sul posto personale sanitario con un'ambulanza e automedica, polizia locale di Porcia.