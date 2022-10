Auto contro un muro: feriti militari americani della base di Aviano

PORDENONE - Sono militari di stanza alla base Usaf di Aviano i cittadini statunitensi rimasti coinvolti nella notte in un incidente stradale a Cortina di Giais. Secondo una ricostruzione, l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada travolgendo un palo della luce, uno della telecomunicazione e un albero, fermando poi la sua corsa contro il muretto di un'abitazione. A quanto si apprende, a bordo viaggiavano solo tre persone, rimaste tutte ferite. Due sono state portate in ospedale a Pordenone, mentre una, più grave, ha riportato varie fratture ed è stata condotta in elicottero all'ospedale di Udine. I rilievi sono stati eseguiti dai Carabinieri.